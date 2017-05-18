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18 мая 2017
10:52  18 мая 2017 0

Во Владивосток из Северной Кореи прибыл паром. Япония сильно забеспокоилась

Улицы и окрестности Калининграда весной, калининград, музей мирового океана, старый порт, исследовательское судно космонавт виктор пацаев
Паром, прибывший из КНДР в Россию, вызвал беспокойство в Японии (архивный снимок)Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Утром в четверг, 18 мая, во Владивосток паромом прибыли первые пассажиры из Северной Кореи. Судно с представителями китайских туркомпаний пришвартовалось у Морского вокзала.

Регулярные рейсы парома, который будет следовать по маршруту Раджин (КНДР) — китайский Хуньчунь — Владивосток, начнутся со следующей недели, сообщает телеканал 360. На открытии паромной переправы генконсул РФ в северокорейском Чондине Юрий Бочкарев заявил, что паромное сообщение призвано развивать региональный туризм и торговые связи между Россией и КНДР.

Власти Японии тем временем отметили, что намерены понаблюдать за тем, как открытие паромного сообщения между Российской Федерацией и КНДР повлияет на усилия других государств по поиску решения проблемы ядерной и ракетной программ Северной Кореи, пишет «Федеральное агентство новостей».

Как заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, нужно, чтобы все страны, включая Россию, тесно взаимодействовали с целью предотвращения провокаций со стороны Пхеньяна.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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