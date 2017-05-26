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26 мая 2017
25 мая 2017
Главные новости Москвы
20:28  25 мая 2017 6

Знаменитый спортсмен сдает мандат депутата Госдумы из-за Володина

Предварительная жеребьевка ЧМ-2018. Санкт-Петербург, сафин марат
Марат Сафин отказывается от депутатского мандатаФото: Антон Белицкий © URA.RU

Депутат Госдумы от «Единой России», знаменитый теннисист Марат Сафин принял решение о сложении мандата. Как сообщили источники в аппарате Думы, в связи с ужесточением дисциплины в парламенте Сафин не может совмещать свою общественную деятельность в международных спортивных организациях с депутатской работой, поэтому принял решение уйти.

Спортсмен, как сообщают источники РБК, уже направил заявление о сложении мандата на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина. Первый зампред фракции «Единой России» Адальби Шхагошев также подтвердил желание Марата Сафина оставить работу депутата. Шхагошев рассказал изданию, что Сафин жаловался ему на то, что работа в седьмом созыве Госдумы отличается и требует большей сосредоточенности. Он уточнил, что окончательное решение о сдаче Сафиным мандата еще не принято, пишет телеканал 360.

Ранее спикер Вячеслав Володин утвердил размер штрафов для депутатов за пропуск пленарных заседаний без уважительной причины. Кроме того, в Думе стали строже спрашивать с депутатов за работу в регионах, для этого также выделили специальное время.

Сафин подтвердил ТАСС, что уходит из Госдумы. «Да, я написал заявление о сдаче мандата», — сказал парламентарий.

Впервые в Госдуму Сафин был избран в 2011 году. В 2016 году он получил мандат, выиграв выборы в составе федерального списка кандидатов от «Единой России».

Нина Калинина
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