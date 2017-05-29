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29 мая 2017
Главные новости Москвы
14:16  29 мая 2017 9

Кудрин допустил рост пенсий на треть при повышении пенсионного возраста

Алексей Кудрин. Москва, кудрин алексей
Алексей Кудрин придумал, как увеличить пенсии за счет самих же пенсионеровФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Пенсии в России, как лотерея
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Пенсии в России могут вырасти на треть после повышения возраста выхода на заслуженный отдых. Об этом заявил бывший министр финансов, руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

«Мы бы хотели, чтобы в течение шести лет пенсия стала на 30% больше, чем сегодня — то есть на треть», — сказал Кудрин в программе «Рабочий полдень» на телеканале «Россия 24».

Алексей Кудрин не стал называть уровень и срок повышения пенсионного возраста, но сказал, что часть общества предпочитает «на два-три года дольше поработать, но потом иметь более высокую пенсию», пишет «Национальная служба новостей».

Кудрин предположил, что сам он никогда не пойдет на пенсию. Он отметил, что те, кто работает в науке или в экспертной деятельности, трудятся непрерывно, не прерывают своей трудовой деятельности ни в 65 лет, ни позже.

Пока в России ежегодно на 6 месяцев повышается пенсионный возраст только для чиновников.

Ранее руководитель Центра стратегических разработок заявил о работе над стратегией, предполагающей сокращение числа пенсионеров путем повышения возраста до 63 и 65 лет для женщин и мужчин соответственно, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Нина Калинина
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