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01 июня 2017
22:14  01 июня 2017 0

Алкоголь из duty free хотят запретить проносить в самолеты

Открытая лицензия на 21.07.2015. Аэропорт Москвы., аэропорт, duty free
Финансовые модели инвестиций аэропортов могут пошатнутьсяФото: пресс-центр аэропорта "Внуково"

Министр транспорта России Максим Соколов заявил о том, что пронос алкоголя из зоны duty free в салон самолета могут скоро запретить. Вопрос будет проработан в его ведомстве.

Однако в первую очередь эксперты должны установить, насколько эта мера повлияет на деятельность магазинов duty free, а также на финансовые модели инвестиций аэропортов, пояснил он во время Петербургского экономического форума, передает «Национальная служба новостей».

Предложение обязать пассажиров сдавать в багаж алкоголь, приобретенный в магазинах duty free, а также ограничить его продажу в ресторанах и кафе аэропортов уже поступило от транспортной полиции.

Отметим, 17 мая эксперты рассказали «URA.RU» о возможности введения запрета на пронос в салон телефонов и ноутбуков из-за деятельности террористов.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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