22:39 17 мая 2017 2

В Америке уже запретили провозить ноутбуки и планшеты в самолетах из отдельных стран Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Переговоры президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова — самая обсуждаемая тема мировой повестки. Телеканал ABC сообщил, что в ходе встречи Трамп передал Лаврову секретные разведданные о планах «Исламского государства» (деятельность организации запрещена на территории РФ) пронести бомбу на пассажирский самолет, вылетающий в США. Незамеченным от системы безопасности взрывчатое устройство, по американским данным, можно пронести в ноутбуке.

При этом мировые СМИ обсуждают возможность передачи тайны, а не угрозу новых терактов. Восполняя этот пробел, эксперты по безопасности рассказали «URA.RU», нужно ли запрещать перевозку ноутбуков и планшетов.

Генеральный директор агентства «Безопасность полетов» Сергей Мельниченко считает, что система безопасности авиаперелетов «актуальна как никогда». И напоминает про случай, когда гаджет использовали в качестве взрывного устройства. В Сомали в 2016 году на борту самолета А-320 в руках у террориста взорвался ноутбук. Он погиб, несколько человек пострадали, но экипаж сумел посадить самолет.

Мельниченко отметил, что в США уже действует запрет на пронос гаджетов в салон самолетов на прямых рейсах из стран Африки, Турции, Ближнего Востока и стран Персидского залива. Запрет ввела также Великобритания, а Австралия сегодня выразила готовность к нему присоединиться. Эксперт пояснил, что ограничение ввели только на технику, которая крупнее обычного смартфона.

«Мы находимся в роли пассивного наблюдателя — не вводим ограничения, как американцы», — отметил эксперт, уточнив, что запрет на провоз гаджетов в ручной клади не решит проблему обеспечения безопасности. Вопрос в другом: сейчас каждый пассажир обязан обесточить свой гаджет, вынуть из него ионно-литиевый аккумулятор. Но если несколько таких аккумуляторов будут рядом в багажном отсеке, то результат может быть всякий, потому что они имеют свойства возгораться». При этом Мельниченко отметил, что справиться с пожаром проще, когда очаг возгорания в салоне, а не в багажном отсеке. Эксперт вспомнил известную историю с самовоспламеняющимися телефонами у авиапассажиров, которые оперативно тушили в салоне самолета.

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», член Общественной палаты РФ Сергей Гончаров не видит ничего плохо в запрете на пронос гаджетов в салон самолета.

«Если террористы действительно могут использовать электронику, чтобы совершить теракт, то лучше все-таки ситуацию предугадать и сделать так, чтобы их не проносили в самолет.

Я не вижу проблем, чтобы ради безопасности отказаться от гаджетов».

Он напомнил, что система авиабезопасности в мире совершенствовалась после трагедий: запреты на жидкость свыше 100 мл в ручной клади и требования снимать обувь для досмотра. «Мы учимся, но террористы, к сожалению, тоже учатся. Пока мы находимся в ситуации, когда они что-то придумывают, а мы стараемся обезвредить». При этом эксперт признал меры по досмотру багажа в наших аэропортах достаточными, чтобы предотвратить пронос опасных веществ на борт самолета. Досмотр производится очень тщательно. Наша аппаратура и наш контроль находится на том уровне, который позволяет обеспечить безопасность в аэропортах», — сказал «URA.RU» Гончаров.

С ним согласен заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов. Более того, он считает, что меры безопасности в России эффективнее американских, поэтому гаджеты в салоне самолета не опасны. «Предела совершенству авиабезопасности нет, она постоянно дорабатывается. То, о чем сейчас американцы пекутся, у нас давно учтено и находится на контроле.

В таких экстремальных мерах — запретить возить гаджеты — необходимости нет, потому что они проверяются также, как и все остальные предметы, которые могут нести риск».

Он подчеркнул, что аэропорты в России работают по международным стандартам, которые действуют на протяжении десятилетий.

«Мы первые под насмешки Америки и Европы ввели бронированные двери в кабину пилота. Мы первые ввели порядок, который запрещает посторонним находится в кабине. Система авиационной безопасности у нас отлажена. В последнее время она повысила свой уровень готовности к нештатным ситуациям», — сказал Смирнов. Он рассказал, что персонал аэропортов просматривает и проверяет ноутбуки и гаджеты большого размера, а телефоны просят включить и выключить. Смирнов пояснил: «Если телефон превращен в мину, то он не будет действовать как нормальный телефон».