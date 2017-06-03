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03 июня 2017
02 июня 2017
07:36  03 июня 2017 0

«Роскосмос» назвал сроки запуска нового корабля «Федерация» с Байконура

Роскосмос, пуск ракеты, байконур, запуск ракеты, протон-м
Запуск новой ракеты будет произведен с Байконура в 2022 годуФото: Роскосмос

Первый пуск нового российского космического пилотируемого корабля «Федерация» состоится в 2022 году с космодрома Байконур. Об этом сообщил глава Роскосмоса Игорь Комаров.

Заявление прозвучало в рамках Петербургского международного экономического форума. Первый пуск пилотируемого корабля «Федерация» осуществят на ракете-носителе «Союз-5», сообщает газета «Известия».

По словам Комарова, пуск новой ракеты-носителя состоится в 2022 году. Известно, что финансирование по разработке ракеты частично можно будет получить от частного инвестора.

Марина Мотылева
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