«Роскосмос» назвал сроки запуска нового корабля «Федерация» с Байконура

07:36 03 июня 2017 0

Запуск новой ракеты будет произведен с Байконура в 2022 году Фото: Роскосмос

Первый пуск нового российского космического пилотируемого корабля «Федерация» состоится в 2022 году с космодрома Байконур. Об этом сообщил глава Роскосмоса Игорь Комаров.

Заявление прозвучало в рамках Петербургского международного экономического форума. Первый пуск пилотируемого корабля «Федерация» осуществят на ракете-носителе «Союз-5», сообщает газета «Известия».

По словам Комарова, пуск новой ракеты-носителя состоится в 2022 году. Известно, что финансирование по разработке ракеты частично можно будет получить от частного инвестора.