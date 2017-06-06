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06 июня 2017
Главные новости Москвы
11:40  06 июня 2017 1

Грузоперевозчики испортили диван за 7 тысяч долларов и выплатили клиенту 100 рублей. ВИДЕО

Мебель доставляли из Москвы в Волгодонск с повышенной безопасностьюФото: «Блокнот.RU»

Скандальный случай произошел с клиентом федеральной фирмы грузоперевозок «Альтернативная служба доставки». Мужчина заказал перевозку из Москвы в Волгодонск эксклюзивного английского дивана стоимостью 7 тысяч долларов, однако тот пришел ему испорченным, а компания выплатила компенсацию размером в 100 рублей.

Перевозка обошлась Николаю С. в 19 тысяч рублей после того, как он согласился доплатить компании за то, что мебель упаковали в деревянный короб, пишет «Блокнот.RU». Однако прибывший в Волгодонск дырявый диван стал неприятным сюрпризом для заказчика. Кусок высококачественной, искусственно состаренной кожи был выдран на самом видном месте — на подлокотнике. Ущерб мужчина оценил в 60 тысяч рублей, а претензию направил в «Альтернативную службу доставки».

Юридический отдел компании ответил, что перевозку осуществляли не они — груз доверили партнеру из Ростовской области, фирме «Первая Экспедиционная Компания» из города Шахты. По словам Николая, юротделы этих фирм разбирались в ситуации несколько месяцев, затягивая время. В результате юрист «Первой Экспедиционной Компании» согласился оплатить ущерб — в договоре малозаметным шрифтом диван за 7 тысяч долларов был оценен в 100 рублей

Эксперты полагают, что обе фирмы спланировали мошенничество с целью уйти от ответственности в случае порчи багажа по наработанной схеме, сообщает издание.

Юрий Викторов
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