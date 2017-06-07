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07 июня 2017
17:11  07 июня 2017 0

Россиянам, получающим деньги из-за рубежа, присвоят клеймо «иностранный агент»

Коллегия министерства иностранных дел. Екатеринбург, министерство иностранных дел германии, немецкий
Власти могут составить новые списки иностранных агентовФото: Александр Мамаев © URA.RU

Сенаторы Совфеда предложили расширить источники финансирования, получение средств от которых может стать причиной получения статуса НКО — иностранного агента. В частности, к источникам финансирования могут отнести граждан России, проживающих за рубежом.

Сейчас этот вопрос прорабатывают в Минюсте, Росфинмониторинге, Федеральной службе безопасности и Генеральной прокуратуре, сообщает «Российская газета». Сенаторы для решения этого вопроса создадут специальную временную комиссию, которая займется мониторингом этой темы. Ей же поручат изучить вопрос «о целесообразности создания национального межведомственного центра по мониторингу и противодействию внешним угрозам России и разоблачению современных практик вмешательства во внутренние дела суверенных государств».

На данный момент, как напоминает газета, статус иностранного агента присваивается организациям, которые получают деньги от иностранных государств и организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства.

Нина Калинина
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