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08 августа 2017
14:52  08 августа 2017 0

«Никто не уходит». В Москве трагически погибла актриса театра «Сатирикон»

Шанина могла свести счеты с жизньюФото: официальная группа театра "Сатирикон"

Артистку театра «Сатирикон» Полину Шанину нашли мертвой под окнами ее квартиры в Москве на Новоостанкинской улице.

Молодая женщина могла покончить с собой после затяжной депрессии, 30-летняя актриса тяжело переживала смерть возлюбленного, который ушел из жизни в апреле 2017 года, передает «Ридус». Последний раз Шанина заходила на свою страницу «ВКонтакте» 7 августа в 17:32, она оставила статус: «Никто не уходит», уточняет телеканал 360.

Судя по фотографиям актрисы в социальных сетях, она любила путешествовать и увлекалась экстремальными видами спорта.

Смерть Шаниной уже подтвердили в «Сатириконе». «С прискорбием сообщаем, что вчера трагически погибла актриса нашего театра Полина Шанина», — говорится в сообщении театра, подробностей смерти девушки не сообщается.

Татьяна Трушина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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