Артистку театра «Сатирикон» Полину Шанину нашли мертвой под окнами ее квартиры в Москве на Новоостанкинской улице.
Молодая женщина могла покончить с собой после затяжной депрессии, 30-летняя актриса тяжело переживала смерть возлюбленного, который ушел из жизни в апреле 2017 года, передает «Ридус». Последний раз Шанина заходила на свою страницу «ВКонтакте» 7 августа в 17:32, она оставила статус: «Никто не уходит», уточняет телеканал 360.
Судя по фотографиям актрисы в социальных сетях, она любила путешествовать и увлекалась экстремальными видами спорта.
Смерть Шаниной уже подтвердили в «Сатириконе». «С прискорбием сообщаем, что вчера трагически погибла актриса нашего театра Полина Шанина», — говорится в сообщении театра, подробностей смерти девушки не сообщается.