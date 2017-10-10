Жительница Воронежа за ночь убила около 20 тараканов в первичном сосудистом центре больницы скорой медпомощи №1 (БСМП). Женщина посещала в больнице свою бабушку и затем поделилась впечатлениями с журналистами.
«Они сюда не приходят — а просто тут живут. В палатах — на кроватях, стенах, тумбах, в туалете — на раковинах, губках для мытья посуды, на мыле. Как маленькие, так и огромные — до двух сантиметров. Причем я не могу сказать, что в больнице грязно, — нет, палаты чистые, санитарки все убирают», — цитирует женщину «Лента.ру».
Активисты движения «Гражданский патруль» ранее уже сообщали о том, что тараканы заполнили палаты БСМП №1. Якобы лечиться среди насекомых приходится даже ветеранам Великой Отечественной войны. «Многие пациенты малоподвижные, после инсультов, и вынуждены находиться в окружении мерзких насекомых», — заявил общественник Данил Кретов.
Ранее телеведущая Елена Летучая проверила больницу №2 имени Федяевского в Воронеже и также обратила внимание на огромное количество тараканов. Региональные чиновники при этом заявили, что насекомых подбросили, но Росздравназдор и прокуратура пообещали проверить больницу.