Мыть как можно чаще руки, не перекусывать в уличных закусочных и внимательно следить за тем, чтобы еда была хорошо обработана. Такие рекомендации дают врачи-инфекционисты туристам, которые собираются в Европу, где бушует гепатит А.
В первую очередь нужно как можно чаще мыть руки, а также овощи и фрукты, которые продаются в местных магазинах и на рынках, советует туристам врач-инфекционист высшей категории София Русанова. Рекомендации она дала в беседе с RT.
«Если купили, например, клубнику, то ее необходимо замочить, а потом промыть под проточной водой», — рекомендует Русанова. Она также призвала избегать употребления пищи в заведениях общепита, расположенных на улице.
Как добавил специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов распознать гепатит А бывает непросто — лишь у 5% носителей вируса он проявляется в виде желтухи, 95% переносят гепатит А как ОРВИ или как гастроэнтеральный вариант с расстройством кишечника. «Многие переносят его на ногах, не обращая на это внимания, и продолжают работать, заражая окружающих», — отметил специалист.
Как ранее писало «URA.RU», в странах Европы, за последний год в 20 государствах зафиксировано 2873 подтвержденных случая заболевания гепатитом А. Роспотребрнадзор предупредил россиян об опасности заражения опасным вирусом.