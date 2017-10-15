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15 октября 2017
16:16  15 октября 2017 0

Вирусологи рассказали, как не подхватить бушующий в Европе гепатит А

Разное. Курган, руки, вода из крана
Россиянам в Европе советуют как можно чаще мыть рукиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Мыть как можно чаще руки, не перекусывать в уличных закусочных и внимательно следить за тем, чтобы еда была хорошо обработана. Такие рекомендации дают врачи-инфекционисты туристам, которые собираются в Европу, где бушует гепатит А.

В первую очередь нужно как можно чаще мыть руки, а также овощи и фрукты, которые продаются в местных магазинах и на рынках, советует туристам врач-инфекционист высшей категории София Русанова. Рекомендации она дала в беседе с RT.

«Если купили, например, клубнику, то ее необходимо замочить, а потом промыть под проточной водой», — рекомендует Русанова. Она также призвала избегать употребления пищи в заведениях общепита, расположенных на улице.

Как добавил специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов распознать гепатит А бывает непросто — лишь у 5% носителей вируса он проявляется в виде желтухи, 95% переносят гепатит А как ОРВИ или как гастроэнтеральный вариант с расстройством кишечника. «Многие переносят его на ногах, не обращая на это внимания, и продолжают работать, заражая окружающих», — отметил специалист.

Как ранее писало «URA.RU», в странах Европы, за последний год в 20 государствах зафиксировано 2873 подтвержденных случая заболевания гепатитом А. Роспотребрнадзор предупредил россиян об опасности заражения опасным вирусом.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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