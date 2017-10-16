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16 октября 2017
21:53  16 октября 2017 0

Шойгу рассказал, что антитеррористическая операция в Сирии скоро закончится

Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, шойгу сергей
Сергей Шойгу предсказал скорейшее завершение военных действийФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что операция против террористов в Сирии близка к завершению.

Операция против террористов запрещенной в России организации ИГ близка к завершению и нужно срочно обсудить перспективы дальнейших действий в регионе, отметил Шойгу на встрече с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом.

Шойгу предложил обсудить ряд вопросов, касающихся ситуации на Ближнем Востоке и поблагодарил коллегу за эффективные переговоры, отмечают Nation News.

13 октября начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской рассказал, что под контролем боевиков менее 8% территории Сирии, напоминает RT.

Рита Теркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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