Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что операция против террористов в Сирии близка к завершению.
Операция против террористов запрещенной в России организации ИГ близка к завершению и нужно срочно обсудить перспективы дальнейших действий в регионе, отметил Шойгу на встрече с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом.
Шойгу предложил обсудить ряд вопросов, касающихся ситуации на Ближнем Востоке и поблагодарил коллегу за эффективные переговоры, отмечают Nation News.
13 октября начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской рассказал, что под контролем боевиков менее 8% территории Сирии, напоминает RT.