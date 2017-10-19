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19 октября 2017
16:35  19 октября 2017 0

Телеведущий Соловьев «наехал» на Дудя во время эфира. «Твоя жалкая попытка быть Шнуром бездарна»

Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, Соловьев Владимир
Соловьев вновь оказался в центре скандалаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире радиостанции «Вести-FM» раскритиковал журналиста и блогера Юрия Дудя. В микрофон Соловьев назвал его «недоОксимироном» и «недоГнойным» и охарактеризовал как бездарного ведущего.

В эфире Соловьев сначала зачитал пост Юрия Дудя в Instagram, посвященный режиссеру Юрию Быкову, а затем начал жестко критиковать коллегу. Заявил, что он «менее талантлив, чем Собчак» и думает, «кому отдать свою невинность».

«Дудь! Ну ты можешь хоть тут вот…, но ты все равно не Шнур. И твоя жалкая попытка быть Шнуром в журналистике бездарна, как и ты. Мальчик, ну очнись! Сесть в кадр, читать написанные не ясно кем вопросы и делать вид, что ты худой кокаинист — не делает тебя журналистом. Ты всего лишь на рынке ищешь спонсоров. Ну не получилось у тебя даже на „МАТЧ-ТВ“! Мат не заменяет мозгов, мат — подпорка. Шнур использует мат, работая в жанре лубка. А ты-то в каком жанре?», — приводит цитату Соловьева «Дождь».

Отметим, 18 октября Юрий Дудь выложил на своем Youtube-канале интервью с Владимиром Познером. В ходе беседы он процитировал слова старшего коллеги: «Есть люди, предавшие и продавшие профессию». Дудь спросил Познера, включает ли он в этот список телеведущих Соловьева и Киселева. Ведущий «Первого канала» ответил: «Без комментариев».

Ранее на телевидении случился скандал из-за шутки, которую Иван Ургант бросил в адрес Владимира Соловьева. В эфире своего шоу «Вечерний Ургант» он заявил, что «соловьиный помет» — это хорошее название для шоу на канале «Россия». Задетый высказыванием Владимир Соловьев ответил, что Ургант точно не попадет в базу данных украинского сайта «Миротворец», так как «гаденько пошутил про него». Телеведущая Ксения Собчак поддержала своего коллегу Ивана Урганта и тоже пошутила над Соловьевым.

Виктор Дорофеев
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