Департамент шерифа Лос-Анджелеса удалил пост с соболезнованиями Ирану

Департамент шерифа Лос-Анджелеса удалил пост с соболезнованиями в связи с недавними событиями в Иране. В тексте поста выражались сочувствие жертвам и их семьям, пострадавшим от недавних бомбардировок. Об этом сообщил телеканал Fox News.
«Наши сердца с жертвами и семьями, пострадавшими от недавних бомбардировок в Иране», — приводит телеканал цитату из опубликованного поста в соцсети X. Первоначальный пост содержал прямое упоминание американских ударов по Ирану. Позже из публикации были убраны ссылки на действия США, а затем сообщение и вовсе было удалено с официальной страницы департамента.
Вскоре после удаления поста департамент шерифа выпустил официальное заявление с извинениями. В нем подчеркивалось, что публикация была «неуместной и оскорбительной», а также не отражает позицию руководства или всего ведомства. Шериф Роберт Луна заявил, что правоохранительные органы не комментируют вопросы внешней политики и военных операций. В офисе шерифа округа Лос-Анджелес сообщили о начале внутренней проверки для выяснения обстоятельств появления спорной публикации.
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