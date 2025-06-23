Департамент шерифа Лос-Анджелеса удалил пост с соболезнованиями Ирану

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первоначальный пост содержал прямое упоминание американских ударов по Ирану
Первоначальный пост содержал прямое упоминание американских ударов по Ирану Фото:
новость из сюжета
США вступили в войну с Ираном, ударив по ядерным объектам республики

Департамент шерифа Лос-Анджелеса удалил пост с соболезнованиями в связи с недавними событиями в Иране. В тексте поста выражались сочувствие жертвам и их семьям, пострадавшим от недавних бомбардировок. Об этом сообщил телеканал Fox News.

«Наши сердца с жертвами и семьями, пострадавшими от недавних бомбардировок в Иране», — приводит телеканал цитату из опубликованного поста в соцсети X. Первоначальный пост содержал прямое упоминание американских ударов по Ирану. Позже из публикации были убраны ссылки на действия США, а затем сообщение и вовсе было удалено с официальной страницы департамента.

Вскоре после удаления поста департамент шерифа выпустил официальное заявление с извинениями. В нем подчеркивалось, что публикация была «неуместной и оскорбительной», а также не отражает позицию руководства или всего ведомства. Шериф Роберт Луна заявил, что правоохранительные органы не комментируют вопросы внешней политики и военных операций. В офисе шерифа округа Лос-Анджелес сообщили о начале внутренней проверки для выяснения обстоятельств появления спорной публикации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Департамент шерифа Лос-Анджелеса удалил пост с соболезнованиями в связи с недавними событиями в Иране. В тексте поста выражались сочувствие жертвам и их семьям, пострадавшим от недавних бомбардировок. Об этом сообщил телеканал Fox News. «Наши сердца с жертвами и семьями, пострадавшими от недавних бомбардировок в Иране», — приводит телеканал цитату из опубликованного поста в соцсети X. Первоначальный пост содержал прямое упоминание американских ударов по Ирану. Позже из публикации были убраны ссылки на действия США, а затем сообщение и вовсе было удалено с официальной страницы департамента. Вскоре после удаления поста департамент шерифа выпустил официальное заявление с извинениями. В нем подчеркивалось, что публикация была «неуместной и оскорбительной», а также не отражает позицию руководства или всего ведомства. Шериф Роберт Луна заявил, что правоохранительные органы не комментируют вопросы внешней политики и военных операций. В офисе шерифа округа Лос-Анджелес сообщили о начале внутренней проверки для выяснения обстоятельств появления спорной публикации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...