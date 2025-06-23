ВС РФ ударили «Искандером» по центру подготовки ВСУ в Сумах

В районе города Сумы российские военные нанесли удар ракетным комплексом «Искандер» по учебному центру, где проходили подготовку мобилизованные бойцы ВС Украины. Об этом рассказали в Минобороны.
«Минобороны РФ опубликовало кадры объективного контроля поражения ОТРК (оперативно-тактическим ракетным комплексом — прим. URA.RU) „Искандер“ центра подготовки мобилизованных военнослужащих ВСУ в районе города Сумы. В результате удара уничтожено до 100 боевиков личного состава и до 14 единиц автомобильной и бронетехники ВСУ, в том числе иностранного производства», — говорится в сообщении военного ведомства.
Ранее МО РФ опубликовало кадры ракетного удара комплекса «Искандер» по полигону ВСУ. Он был расположен в районе села Давыдов Брод Херсонской области. По данным источника, в результате атаки уничтожены около 11 единиц автомобильной техники, до 75 личного состава, а также расчет ПВО с дроном-перехватчиком «Таран».
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