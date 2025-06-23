ВС РФ ударили «Искандером» по центру подготовки ВСУ в Сумах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ нанесли удар «Искандером» по центру подготовки мобилизованных солдат ВСУ в Сумах
ВС РФ нанесли удар «Искандером» по центру подготовки мобилизованных солдат ВСУ в Сумах Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В районе города Сумы российские военные нанесли удар ракетным комплексом «Искандер» по учебному центру, где проходили подготовку мобилизованные бойцы ВС Украины. Об этом рассказали в Минобороны.

«Минобороны РФ опубликовало кадры объективного контроля поражения ОТРК (оперативно-тактическим ракетным комплексом — прим. URA.RU) „Искандер“ центра подготовки мобилизованных военнослужащих ВСУ в районе города Сумы. В результате удара уничтожено до 100 боевиков личного состава и до 14 единиц автомобильной и бронетехники ВСУ, в том числе иностранного производства», — говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее МО РФ опубликовало кадры ракетного удара комплекса «Искандер» по полигону ВСУ. Он был расположен в районе села Давыдов Брод Херсонской области. По данным источника, в результате атаки уничтожены около 11 единиц автомобильной техники, до 75 личного состава, а также расчет ПВО с дроном-перехватчиком «Таран».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В районе города Сумы российские военные нанесли удар ракетным комплексом «Искандер» по учебному центру, где проходили подготовку мобилизованные бойцы ВС Украины. Об этом рассказали в Минобороны. «Минобороны РФ опубликовало кадры объективного контроля поражения ОТРК (оперативно-тактическим ракетным комплексом — прим. URA.RU) „Искандер“ центра подготовки мобилизованных военнослужащих ВСУ в районе города Сумы. В результате удара уничтожено до 100 боевиков личного состава и до 14 единиц автомобильной и бронетехники ВСУ, в том числе иностранного производства», — говорится в сообщении военного ведомства. Ранее МО РФ опубликовало кадры ракетного удара комплекса «Искандер» по полигону ВСУ. Он был расположен в районе села Давыдов Брод Херсонской области. По данным источника, в результате атаки уничтожены около 11 единиц автомобильной техники, до 75 личного состава, а также расчет ПВО с дроном-перехватчиком «Таран».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...