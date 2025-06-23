В Кремле оценили последствия ударов США по Ирану на отношения Москвы и Вашингтона

Удары Соединенных Штатов по территории Ирана не скажутся на двусторонних отношениях России и США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это независимые процессы», — заявил Песков, отвечая на вопрос, повлияют ли действия США против Ирана на диалог Москвы и Вашингтона. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. В ночь на 22 июня в войну вступили США. Американские ВВС совершили серию ударов по ядерным объектам Ирана. Для этого Вашингтон использовал бомбардировщики В-2, которые несли сверхмощные бомбы GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), известные как «бомба-бункер»
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи срочно прибыл в Москву. Он высказал намерение встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Арагчи предупредил главу РФ о глобальных рисках из-за действий Израиля и США против его страны.
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