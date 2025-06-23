В Кремле оценили последствия ударов США по Ирану на отношения Москвы и Вашингтона

Песков: удары США по Ирану не отразятся на отношениях России и Америки
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Песков отметил, что атака США вряд ли отразится на восстановлении диалога с Россией
Песков отметил, что атака США вряд ли отразится на восстановлении диалога с Россией Фото:
новость из сюжета

Удары Соединенных Штатов по территории Ирана не скажутся на двусторонних отношениях России и США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это независимые процессы», — заявил Песков, отвечая на вопрос, повлияют ли действия США против Ирана на диалог Москвы и Вашингтона. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. В ночь на 22 июня в войну вступили США. Американские ВВС совершили серию ударов по ядерным объектам Ирана. Для этого Вашингтон использовал бомбардировщики В-2, которые несли сверхмощные бомбы GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), известные как «бомба-бункер»

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи срочно прибыл в Москву. Он высказал намерение встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Арагчи предупредил главу РФ о глобальных рисках из-за действий Израиля и США против его страны.

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Удары Соединенных Штатов по территории Ирана не скажутся на двусторонних отношениях России и США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это независимые процессы», — заявил Песков, отвечая на вопрос, повлияют ли действия США против Ирана на диалог Москвы и Вашингтона. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. В ночь на 22 июня в войну вступили США. Американские ВВС совершили серию ударов по ядерным объектам Ирана. Для этого Вашингтон использовал бомбардировщики В-2, которые несли сверхмощные бомбы GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), известные как «бомба-бункер» Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи срочно прибыл в Москву. Он высказал намерение встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Арагчи предупредил главу РФ о глобальных рисках из-за действий Израиля и США против его страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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