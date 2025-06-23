В Кремле ожидают ясности по третьему этапу переговоров России и Украины

В Кремле рассчитывают, что на текущей неделе появится определенность относительно третьего этапа переговоров между Россией и Украиной. Об этом 23 июня сообщил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы продолжаем нашу работу в рамках диалога на экспертном уровне. Он признан целесообразным. <...> Ожидаем, что на этой неделе появится ясность по третьему раунду переговоров», — пояснил Песков, прокомментировав опасения, что эскалация ситуации на Ближнем Востоке может повлиять на переговорный процесс между Москвой и Киевом. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Песков также сообщил, что договоренности достигнутые на втором раунде переговоров выполняются. Представитель Кремля отметил важность достижения целей, которые были обозначены президентом России Владимиром Путиным в начале специальной военной операции.
Первый раунд переговоров между Россией и Украиной прошел 16 мая и завершился масштабным обменом пленными, а также обсуждением перемирия. Вторая встреча прошла 2 июня.
Ранее Россия предложила провести очередной раунд переговоров с Украиной в Стамбуле после 22 июня. Как заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, диалог — единственное, что может спасти Украину от полной катастрофы.
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