Международный олимпийский комитет впервые возглавила женщина

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри из Зимбабве официально стала президентом Международного олимпийского комитета (МОК). Она стала первой женщиной, возглавившей МОК.
«Для меня огромная честь возглавить Международный олимпийский комитет. Я верю в силу спорта, способного объединять людей», — заявила Ковентри на церемонии. Ее слова приводит пресс-служба МОК. Церемония передачи полномочий прошла в Олимпийском доме в Лозанне.
Кирсти Ковентри была избрана президентом МОК в марте 2025 года на 144-й сессии в Греции, став первой женщиной и представительницей Африки на этом посту. В тот же день президент России Владимир Путин поздравил Ковентри с избранием на этот пост, передает деловое издание «Взгляд». Она завоевала золотые медали на Олимпиадах в Афинах (2004) и Пекине (2008), а в 2018 году стала министром спорта Зимбабве. Президент МОК избирается на восемь лет с возможностью продления полномочий еще на четыре года.
Предшественник Ковентри, Томас Бах, управлял комитетом 12 лет и запомнился жесткими санкциями против российских и белорусских спортсменов. Со временем ограничения были частично смягчены — сейчас россияне участвуют в 31 виде спорта, в основном под нейтральным флагом. Министр спорта России Михаил Дегтярев, в свою очередь, заявил о намерении подать в суд на МОК, если после прихода Ковентри санкции не будут сняты. Томас Бах сообщил, что после ухода с поста намерен остаться болельщиком и наблюдать за развитием олимпийского движения.
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