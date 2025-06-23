Международный олимпийский комитет впервые возглавила женщина

Кирсти Ковентри из Зимбабве вступила в должность президента МОК
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Кристи Ковентри был избрана президентом МОК в марте 2025 года
Кристи Ковентри был избрана президентом МОК в марте 2025 года Фото:

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри из Зимбабве официально стала президентом Международного олимпийского комитета (МОК). Она стала первой женщиной, возглавившей МОК.

«Для меня огромная честь возглавить Международный олимпийский комитет. Я верю в силу спорта, способного объединять людей», — заявила Ковентри на церемонии. Ее слова приводит пресс-служба МОК. Церемония передачи полномочий прошла в Олимпийском доме в Лозанне.

Кирсти Ковентри была избрана президентом МОК в марте 2025 года на 144-й сессии в Греции, став первой женщиной и представительницей Африки на этом посту. В тот же день президент России Владимир Путин поздравил Ковентри с избранием на этот пост, передает деловое издание «Взгляд». Она завоевала золотые медали на Олимпиадах в Афинах (2004) и Пекине (2008), а в 2018 году стала министром спорта Зимбабве. Президент МОК избирается на восемь лет с возможностью продления полномочий еще на четыре года.

Предшественник Ковентри, Томас Бах, управлял комитетом 12 лет и запомнился жесткими санкциями против российских и белорусских спортсменов. Со временем ограничения были частично смягчены — сейчас россияне участвуют в 31 виде спорта, в основном под нейтральным флагом. Министр спорта России Михаил Дегтярев, в свою очередь, заявил о намерении подать в суд на МОК, если после прихода Ковентри санкции не будут сняты. Томас Бах сообщил, что после ухода с поста намерен остаться болельщиком и наблюдать за развитием олимпийского движения.

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Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри из Зимбабве официально стала президентом Международного олимпийского комитета (МОК). Она стала первой женщиной, возглавившей МОК. «Для меня огромная честь возглавить Международный олимпийский комитет. Я верю в силу спорта, способного объединять людей», — заявила Ковентри на церемонии. Ее слова приводит пресс-служба МОК. Церемония передачи полномочий прошла в Олимпийском доме в Лозанне. Кирсти Ковентри была избрана президентом МОК в марте 2025 года на 144-й сессии в Греции, став первой женщиной и представительницей Африки на этом посту. В тот же день президент России Владимир Путин поздравил Ковентри с избранием на этот пост, передает деловое издание «Взгляд». Она завоевала золотые медали на Олимпиадах в Афинах (2004) и Пекине (2008), а в 2018 году стала министром спорта Зимбабве. Президент МОК избирается на восемь лет с возможностью продления полномочий еще на четыре года. Предшественник Ковентри, Томас Бах, управлял комитетом 12 лет и запомнился жесткими санкциями против российских и белорусских спортсменов. Со временем ограничения были частично смягчены — сейчас россияне участвуют в 31 виде спорта, в основном под нейтральным флагом. Министр спорта России Михаил Дегтярев, в свою очередь, заявил о намерении подать в суд на МОК, если после прихода Ковентри санкции не будут сняты. Томас Бах сообщил, что после ухода с поста намерен остаться болельщиком и наблюдать за развитием олимпийского движения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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