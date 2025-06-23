Власти Британии выделили более 13 миллионов долларов на заморозку Арктики

Британское правительство выделило десять миллионов фунтов стерлингов (примерно 13,4 миллиона долларов) на проведение уникального эксперимента в Арктике. Группа ученых под руководством доктора Шона Фицджеральда из Кембриджского университета займется изучением способов увеличения толщины ледяного покрова с помощью специализированных роботов. Об этом пишет The Times.
По данным издания, эксперимент будет проходить на острове Виктория в Канадском Арктическом архипелаге в течение трех зимних сезонов. Ученые планируют использовать сотни тысяч относительно недорогих подводных роботов. Эти устройства будут бурить лед и выкачивать морскую воду на его поверхность, чтобы способствовать формированию нового слоя льда. Ранее в Арктике уже проводились похожие исследования: со льда смывали слой снега, бурили отверстия и закачивали морскую воду, что позволило увеличить толщину льда на 25 см. Однако, по словам Фицджеральда, для получения окончательных выводов необходимы более масштабные и длительные эксперименты.
В рамках проекта ученые также изучат возможные последствия для окружающей среды. Особое внимание будет уделено влиянию на арктическую флору и фауну, а также рискам, связанным с возможным высвобождением микробов из-под вечной мерзлоты. Критики предупреждают о так называемом «моральном риске»: внедрение подобных технологий может снизить мотивацию к сокращению выбросов парниковых газов и отсрочить выполнение международных климатических соглашений. Парижское соглашение по климату, заключенное в 2015 году, предусматривает сокращение глобальных выбросов и удержание роста температуры в пределах 1,5–2°C. Россия, в частности, планирует снизить выбросы парниковых газов к 2050 году на 80% по сравнению с уровнем 1990 года.
По данным исследований ученых из Гетеборгского университета и Университета Колорадо, первый день без льда в Арктике может наступить уже в ближайшие 9–20 лет, а по некоторым моделям — даже к 2027 году. Если эксперимент окажется успешным, ученые предложат реализовать проект в полном масштабе. По предварительным оценкам, ежегодное использование 500 тысяч роботов для поддержания ледяного покрова может обойтись примерно в десять миллиардов долларов.
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