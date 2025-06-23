«Одним ударом»: в подполье рассказали о поражении военного полигона на Украине

Лебедев: ВС РФ нанесли удар по полигону в Одесской области
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В Одесской области ударили по украинскому военному полигону
В Одесской области ударили по украинскому военному полигону Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска нанесли удар по военному полигону в Одесской области Украины. Об этом журналистам рассказал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. В Минобороны РФ пока не подтверждали данную информацию. 

«Одесская область (один удар).. По полигону прилет», — заявил Лебедев в беседе с РИА Новости, комментируя ситуацию в регионе. По его словам, атака пришлась непосредственно на территорию военного объекта. Кроме того, Лебедев сообщил о зафиксированном взрыве в районе военной базы, расположенной в Черкасской области.

Ранее, 8 июня, российские войска уже наносили удары по военным объектам на территории Украины, в том числе по тренировочной базе ВСУ в пригороде Нежина Черниговской области. Тогда же сообщалось о возможной атаке по району аэродрома Долгинцево в Кривом Роге Днепропетровской области. Министерство обороны России также информировало о продвижении российских подразделений в Днепропетровской области.

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Российские войска нанесли удар по военному полигону в Одесской области Украины. Об этом журналистам рассказал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. В Минобороны РФ пока не подтверждали данную информацию.  «Одесская область (один удар).. По полигону прилет», — заявил Лебедев в беседе с РИА Новости, комментируя ситуацию в регионе. По его словам, атака пришлась непосредственно на территорию военного объекта. Кроме того, Лебедев сообщил о зафиксированном взрыве в районе военной базы, расположенной в Черкасской области. Ранее, 8 июня, российские войска уже наносили удары по военным объектам на территории Украины, в том числе по тренировочной базе ВСУ в пригороде Нежина Черниговской области. Тогда же сообщалось о возможной атаке по району аэродрома Долгинцево в Кривом Роге Днепропетровской области. Министерство обороны России также информировало о продвижении российских подразделений в Днепропетровской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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