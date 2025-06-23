«Одним ударом»: в подполье рассказали о поражении военного полигона на Украине

Российские войска нанесли удар по военному полигону в Одесской области Украины. Об этом журналистам рассказал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. В Минобороны РФ пока не подтверждали данную информацию.
«Одесская область (один удар).. По полигону прилет», — заявил Лебедев в беседе с РИА Новости, комментируя ситуацию в регионе. По его словам, атака пришлась непосредственно на территорию военного объекта. Кроме того, Лебедев сообщил о зафиксированном взрыве в районе военной базы, расположенной в Черкасской области.
Ранее, 8 июня, российские войска уже наносили удары по военным объектам на территории Украины, в том числе по тренировочной базе ВСУ в пригороде Нежина Черниговской области. Тогда же сообщалось о возможной атаке по району аэродрома Долгинцево в Кривом Роге Днепропетровской области. Министерство обороны России также информировало о продвижении российских подразделений в Днепропетровской области.
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