Россиянин из Quest Pistols хочет запретить исполнение песен коллегами с Украины

Солист группы Quest Pistols Show россиянин Иван Криштофоренко (он же — VA?NO) добивается запрета исполнения общих песен украинскими экс-коллегами, которые поддерживают ВСУ. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
"Криштофоренко добивается запрета на исполнение общих песен украинскими экс-коллегами, поддерживающими ВСУ и гастролирующими с ними", — говорится в сообщении telegram-канала. Quest Pistols Show — перезапуск оригинальной группы в 2014 году. Группа выпустила два успешных альбома с россиянином в составе. Позже украинцы ушли, создали новую группу и удалили все видео с Иваном.
В данный момент исполнители с Украины используют хиты, которые были записаны вместе с Криштофоренко, гастролируют и поддерживают ВСУ, подвергая Ивана критике в соцсетях. Россиянин подчеркивает, что сейчас существуют две разные группы с разной идеологией, а он, в свою очередь, продолжает развивать свой сольный проект, передали в telegram-канале.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.