Россиянин из Quest Pistols хочет запретить исполнение песен коллегами с Украины

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Криштофоренко (второй слева на фото) подвергается критике со стороны своих бывших коллег
Криштофоренко (второй слева на фото) подвергается критике со стороны своих бывших коллег Фото:

Солист группы Quest Pistols Show россиянин Иван Криштофоренко (он же — VA?NO) добивается запрета исполнения общих песен украинскими экс-коллегами, которые поддерживают ВСУ. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

"Криштофоренко добивается запрета на исполнение общих песен украинскими экс-коллегами, поддерживающими ВСУ и гастролирующими с ними", — говорится в сообщении telegram-канала. Quest Pistols Show — перезапуск оригинальной группы в 2014 году. Группа выпустила два успешных альбома с россиянином в составе. Позже украинцы ушли, создали новую группу и удалили все видео с Иваном.

В данный момент исполнители с Украины используют хиты, которые были записаны вместе с Криштофоренко, гастролируют и поддерживают ВСУ, подвергая Ивана критике в соцсетях. Россиянин подчеркивает, что сейчас существуют две разные группы с разной идеологией, а он, в свою очередь, продолжает развивать свой сольный проект, передали в telegram-канале.

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Солист группы Quest Pistols Show россиянин Иван Криштофоренко (он же — VA?NO) добивается запрета исполнения общих песен украинскими экс-коллегами, которые поддерживают ВСУ. Об этом сообщает telegram-канал Mash. "Криштофоренко добивается запрета на исполнение общих песен украинскими экс-коллегами, поддерживающими ВСУ и гастролирующими с ними", — говорится в сообщении telegram-канала. Quest Pistols Show — перезапуск оригинальной группы в 2014 году. Группа выпустила два успешных альбома с россиянином в составе. Позже украинцы ушли, создали новую группу и удалили все видео с Иваном. В данный момент исполнители с Украины используют хиты, которые были записаны вместе с Криштофоренко, гастролируют и поддерживают ВСУ, подвергая Ивана критике в соцсетях. Россиянин подчеркивает, что сейчас существуют две разные группы с разной идеологией, а он, в свою очередь, продолжает развивать свой сольный проект, передали в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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