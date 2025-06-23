Израиль нанес новый удар по иранскому ядерному объекту в Фордо

Ядерный объект в Фордо, расположенный в провинции Кум южнее Тегерана, снова стал целью военных атак. По данным местного штаба по управлению кризисными ситуациями, объект подвергся ударам со стороны Израиля, вслед за атакой США, произошедшей ночью на 22 июня.
«Несколько минут назад враг-агрессор снова атаковал ядерный объект в Фордо. Как заявили представители Организации по атомной энергии, никакой опасности или угрозы гражданам нет», — говорится в заявлении властей. Цитату приводит ТАСС.
Представители Организации по атомной энергии Ирана заверили, что в результате атак опасности или угрозы для гражданского населения нет. Однако это повторное нападение вызывает серьезные опасения относительно эскалации напряженности в регионе.
Помимо атак на Фордо, днем были зафиксированы обстрелы по объектам в столице Ирана, Тегеране. Среди целей — здание Управления вещания Израиля, объекты, связанные с государственным телевидением, тюрьма для политических диссидентов, а также Министерство энергетики. Об этом сообщило yediotnews в telegram-канале.
Ядерный объект Фордо уже становился целью атак: 14 июня израильские военные нанесли по нему авиаудар, после чего была зафиксирована сейсмическая активность и частичное повреждение инфраструктуры, однако основное оборудование предприятия осталось целым. Фордо считается одним из крупнейших центров по обогащению урана в Иране и расположен под горой, что усложняет его разрушение. Обострение вокруг объекта связано с продолжающейся операцией Израиля против иранских военных и ядерных объектов.
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