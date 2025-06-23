Главы МИД ЕС обсудят ситуацию вокруг Ирана после ударов США

Сегодня, 23 июня, министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят ситуацию вокруг Ирана после недавних ударов США. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. По ее словам, члены организации будут настаивать на дипломатическом решении конфликта.
«Евросоюз всегда выступал за дипломатию <...> Определенно мы должны продолжать это, потому что в результате должно быть дипломатическое решение в долгосрочной перспективе», — заявила Каллас перед началом заседания глав МИД ЕС. Ее слова приводит пресс-служба Еврокомиссии.
Она уточнила, что 20 июня провела провела переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи по вопросам ядерной программы и безопасности в регионе. Она выразила надежду на продолжение диалога.
В ночь на 22 июня США нанесли удары по ядерным объектам в Иране после израильских атак. Российский МИД заявил, что действия Вашингтона нарушают международное право и создают риски для режима нераспространения ядерного оружия, а также региональной и глобальной безопасности. Эти события стали поводом для проведения экстренного заседания глав МИД ЕС.
Сегодня, по словам помощника президента Юрия Ушакова, в Москве должна состояться встреча российского лидера Владимира Путина и Аббаса Аракчи. Подробности о теме переговоров, формате встречи и составе делегаций пока не разглашаются, передает RT.
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