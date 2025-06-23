В Санкт-Петербурге сотрудники регионального управления ФСБ России задержали мужчину по подозрению в финансировании экстремистской организации. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«В Петербурге задержали мужчину за финансирование экстремистской организации», — подчеркнули в ведомстве. Тот признал, что в 2021 году вносил платежи в адрес Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признана в России экстремистской организацией и ликвидирована). В течение семи месяцев с банковского счета подозреваемого регулярно переводились денежные средства», — отметили в ФСБ. Сообщение передает ТАСС. Ведомство также разместило видео с задержанием мужчины. На кадрах видно, как тот пытался скрыться, но безуспешно.
По данным спецслужбы, оперативники выявили факт перечисления средств в результате проведенных следственных мероприятий. Материалы дела переданы в правоохранительные органы для принятия дальнейших процессуальных решений.
Ранее аналогичные задержания по подозрению в экстремистской деятельности проходили и в других регионах России. Так, в мае 2025 года в Челябинской области сотрудники УФСБ также пресекли деятельность жителя региона, обвиняемого в публичных призывах к экстремистской деятельности и поддержке экстремистской организации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.