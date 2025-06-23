В Петербурге задержали мужчину за финансирование экстремистской организации. Видео

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ФСБ по Петербургу задержала мужчину, который спонсировал экстремистскую организацию
ФСБ по Петербургу задержала мужчину, который спонсировал экстремистскую организацию Фото:

В Санкт-Петербурге сотрудники регионального управления ФСБ России задержали мужчину по подозрению в финансировании экстремистской организации. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«В Петербурге задержали мужчину за финансирование экстремистской организации», — подчеркнули в ведомстве. Тот признал, что в 2021 году вносил платежи в адрес Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признана в России экстремистской организацией и ликвидирована). В течение семи месяцев с банковского счета подозреваемого регулярно переводились денежные средства», — отметили в ФСБ. Сообщение передает ТАСС. Ведомство также разместило видео с задержанием мужчины. На кадрах видно, как тот пытался скрыться, но безуспешно. 

По данным спецслужбы, оперативники выявили факт перечисления средств в результате проведенных следственных мероприятий. Материалы дела переданы в правоохранительные органы для принятия дальнейших процессуальных решений.

Ранее аналогичные задержания по подозрению в экстремистской деятельности проходили и в других регионах России. Так, в мае 2025 года в Челябинской области сотрудники УФСБ также пресекли деятельность жителя региона, обвиняемого в публичных призывах к экстремистской деятельности и поддержке экстремистской организации.

https://vkvideo.ru/video-212929382_456269663

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В Санкт-Петербурге сотрудники регионального управления ФСБ России задержали мужчину по подозрению в финансировании экстремистской организации. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. «В Петербурге задержали мужчину за финансирование экстремистской организации», — подчеркнули в ведомстве. Тот признал, что в 2021 году вносил платежи в адрес Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признана в России экстремистской организацией и ликвидирована). В течение семи месяцев с банковского счета подозреваемого регулярно переводились денежные средства», — отметили в ФСБ. Сообщение передает ТАСС. Ведомство также разместило видео с задержанием мужчины. На кадрах видно, как тот пытался скрыться, но безуспешно.  По данным спецслужбы, оперативники выявили факт перечисления средств в результате проведенных следственных мероприятий. Материалы дела переданы в правоохранительные органы для принятия дальнейших процессуальных решений. Ранее аналогичные задержания по подозрению в экстремистской деятельности проходили и в других регионах России. Так, в мае 2025 года в Челябинской области сотрудники УФСБ также пресекли деятельность жителя региона, обвиняемого в публичных призывах к экстремистской деятельности и поддержке экстремистской организации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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