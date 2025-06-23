На данный момент выполнено 80% инициативы ЕС по поставке Украине двух миллионов боеприпасов. Об этом в Брюсселе сообщила глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас.
«Я рада сообщить, что 80% инициативы по боеприпасам выполнены, но мы должны сделать больше, чтобы до конца года достичь этого показателя в два миллиона боеприпасов», — сказала Каллас накануне очередной встречи министров иностранных дел стран Евросоюза. Инициатива по поставке боеприпасов была принята в ответ на продолжающийся конфликт на Украине и призвана усилить обороноспособность страны.
В Кремле неоднократно заявляли, что поставки вооружений Украине со стороны Запада не способны изменить динамику конфликта. Российские официальные лица отмечают, что такие действия мешают мирному урегулированию ситуации и способствуют дальнейшему вовлечению стран НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины рассматриваются как законная цель для российской стороны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.