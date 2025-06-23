Каллас: выполнено 80% инициативы ЕС по поставке боеприпасов на Украину

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Инициатива была принята в ответ на продолжающийся конфликт на Украине
Инициатива была принята в ответ на продолжающийся конфликт на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На данный момент выполнено 80% инициативы ЕС по поставке Украине двух миллионов боеприпасов. Об этом в Брюсселе сообщила глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас.

«Я рада сообщить, что 80% инициативы по боеприпасам выполнены, но мы должны сделать больше, чтобы до конца года достичь этого показателя в два миллиона боеприпасов», — сказала Каллас накануне очередной встречи министров иностранных дел стран Евросоюза. Инициатива по поставке боеприпасов была принята в ответ на продолжающийся конфликт на Украине и призвана усилить обороноспособность страны.

В Кремле неоднократно заявляли, что поставки вооружений Украине со стороны Запада не способны изменить динамику конфликта. Российские официальные лица отмечают, что такие действия мешают мирному урегулированию ситуации и способствуют дальнейшему вовлечению стран НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины рассматриваются как законная цель для российской стороны.

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На данный момент выполнено 80% инициативы ЕС по поставке Украине двух миллионов боеприпасов. Об этом в Брюсселе сообщила глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас. «Я рада сообщить, что 80% инициативы по боеприпасам выполнены, но мы должны сделать больше, чтобы до конца года достичь этого показателя в два миллиона боеприпасов», — сказала Каллас накануне очередной встречи министров иностранных дел стран Евросоюза. Инициатива по поставке боеприпасов была принята в ответ на продолжающийся конфликт на Украине и призвана усилить обороноспособность страны. В Кремле неоднократно заявляли, что поставки вооружений Украине со стороны Запада не способны изменить динамику конфликта. Российские официальные лица отмечают, что такие действия мешают мирному урегулированию ситуации и способствуют дальнейшему вовлечению стран НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины рассматриваются как законная цель для российской стороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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