Стало известно, по какому объекту был нанесен ракетный удар в Кременчуге

По учебному центру операторов беспилотников ВСУ в Кременчуге (Полтавская область Украины) был нанесен удар. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
«Кременчугский аэродром на северной окраине города — замечены были БПЛА на реактивных двигателях , прилетело в учебный центр пилотов БПЛА», — сообщил собеседник Лебедев. Его слова передает РИА «Новости».
Он добавил, что был зафиксирован удар по складу горюче-смазочных материалов в районе железнодорожной станции Крюков-на-Днепре в Кременчуге. Также удары пришлись по цеху сборки беспилотников и ремонтному цеху для бронированной техники в Кривом Роге Днепропетровской области.
Ранее сообщалось, что взрывы прогремели в Киеве. Также, по словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, ВС РФ закрепились в Малиновке на гуляйпольском направлении запорожской линии фронта.
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