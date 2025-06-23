Стало известно, по какому объекту был нанесен ракетный удар в Кременчуге

Лебедев: удар по учебному центру операторов беспилотников ВСУ в Кременчуге
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Нанесен удар по учебному центру операторов дронов ВСУ в Кременчуге Полтавской области Украины
Нанесен удар по учебному центру операторов дронов ВСУ в Кременчуге Полтавской области Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

По учебному центру операторов беспилотников ВСУ в Кременчуге (Полтавская область Украины) был нанесен удар. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Кременчугский аэродром на северной окраине города — замечены были БПЛА на реактивных двигателях , прилетело в учебный центр пилотов БПЛА», — сообщил собеседник Лебедев. Его слова передает РИА «Новости». 

Он добавил, что был зафиксирован удар по складу горюче-смазочных материалов в районе железнодорожной станции Крюков-на-Днепре в Кременчуге. Также удары пришлись по цеху сборки беспилотников и ремонтному цеху для бронированной техники в Кривом Роге Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели в Киеве. Также, по словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, ВС РФ закрепились в Малиновке на гуляйпольском направлении запорожской линии фронта.

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По учебному центру операторов беспилотников ВСУ в Кременчуге (Полтавская область Украины) был нанесен удар. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. «Кременчугский аэродром на северной окраине города — замечены были БПЛА на реактивных двигателях , прилетело в учебный центр пилотов БПЛА», — сообщил собеседник Лебедев. Его слова передает РИА «Новости».  Он добавил, что был зафиксирован удар по складу горюче-смазочных материалов в районе железнодорожной станции Крюков-на-Днепре в Кременчуге. Также удары пришлись по цеху сборки беспилотников и ремонтному цеху для бронированной техники в Кривом Роге Днепропетровской области. Ранее сообщалось, что взрывы прогремели в Киеве. Также, по словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, ВС РФ закрепились в Малиновке на гуляйпольском направлении запорожской линии фронта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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