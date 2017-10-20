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20 октября 2017
18:00  20 октября 2017 0

Поклонская раскрыла правду об украинском гражданстве

Приём населения Натальей Поклонской. Екатеринбург, поклонская наталья
Депутат отрицает наличие двойного гражданстваФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что уже давно не имеет украинского гражданства. Парламентарий напомнила, что гражданства ее лишил еще Виктор Янукович.

По словам Поклонской, в марте 2014 года она вышла из гражданства Украины и стала гражданкой Российской Федерации. Депутат рассказала РБК, что президент Янукович подписал указ о лишении ее гражданства 21 марта того же года. По мнению Поклонской, тогда он еще был легитимным президентом Украины, хоть и находился в Ростове-на-Дону.

Кроме того, экс-прокурор Крыма заявила, что в президентском указе Петра Порошенко от 26 марта 2016 года о персональных санкциях она фигурирует как гражданка России. «Запутались немного», — констатировала Поклонская.

Как пишет «Утро.ру», ранее депутат Верховной рады Сергей Лещенко заявил, что Поклонская все еще не лишена гражданства Украины.

Олег Теплоухов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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