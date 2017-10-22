06:48 22 октября 2017 0

Саакашвили пришел в бешенство от действий Нацгвардии Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили узнал подробности задержания своих соратников, об исчезновении которых он сообщил накануне. Выяснилось, что решение по его единомышленникам лично принимал президент Украины Петр Порошенко.

«Моего друга, военного, героя войны в Донбассе, Давида Макишвили, а также моих бывших охранника и водителя похитили на улице и в нарушение всех законов, по личному распоряжению Порошенко, предварительно избив, выслали в Грузию на спецрейсе, самолетом Национальной гвардии Украины, в сопровождении спецназа и с мешками, надетыми на голову», — пишет Саакашвили на своей странице в Facebook.

По предположению Саакашвили, Порошенко пришлось давать незаконное распоряжение нацгвардии, поскольку СБУ и МВД отказались идти на «прямой беспредел».

Напомним, что сразу после исчезновения своих сторонников, Саакашвили потребовал от правоохранительных органов вмешаться в ситуацию, однако силовые ведомства заявили, что ничего не знают о судьбе пропавших.