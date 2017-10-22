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22 октября 2017
21 октября 2017
06:48  22 октября 2017 0

Саакашвили узнал подробности спецоперации против пропавших соратников

Евромайдан. Киев (Украина), саакашвили михаил
Саакашвили пришел в бешенство от действий НацгвардииФото: Валентина Свистунова © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили узнал подробности задержания своих соратников, об исчезновении которых он сообщил накануне. Выяснилось, что решение по его единомышленникам лично принимал президент Украины Петр Порошенко.

«Моего друга, военного, героя войны в Донбассе, Давида Макишвили, а также моих бывших охранника и водителя похитили на улице и в нарушение всех законов, по личному распоряжению Порошенко, предварительно избив, выслали в Грузию на спецрейсе, самолетом Национальной гвардии Украины, в сопровождении спецназа и с мешками, надетыми на голову», — пишет Саакашвили на своей странице в Facebook.

По предположению Саакашвили, Порошенко пришлось давать незаконное распоряжение нацгвардии, поскольку СБУ и МВД отказались идти на «прямой беспредел».

Напомним, что сразу после исчезновения своих сторонников, Саакашвили потребовал от правоохранительных органов вмешаться в ситуацию, однако силовые ведомства заявили, что ничего не знают о судьбе пропавших.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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