Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил о пропаже двух своих соратников. Информацию об этом он опубликовал на своей станице в Facebook.
«Сейчас оказалось, что вышел из дома и пропал мой бывший водитель Михаил Абзианидзе. Дома его ждут жена-украинка и дочь, а также не выходит на связь мой друг, полковник грузинской армии и активный участник войны на востоке, инструктор украинской Нацгвардии Давид Макишвили», — написал Саакашвили. По его словам, в правоохранительных органах (в том числе — в СБУ) сообщили, что ничего не знают о местонахождении пропавших.
Ранее Саакашвили представил «план спасения Украины за 70 дней». Среди мер, которые помогут стране преодолеть кризис, значатся закон об импичменте, ограничения деятельности олигархов и право граждан на вооруженную защиту.