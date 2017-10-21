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22 октября 2017
21 октября 2017
23:38  21 октября 2017 0

Саакашвили заявил об исчезновении двух соратников

Саакашвили Михаил, флаг украины, саакашвили михаил
Саакашвили теряет своих единомышленников на пути к светлому будущему УкраиныФото: Wikipedia.org/Mstyslav Chernov
новость из сюжета:
Война на Украине
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Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил о пропаже двух своих соратников. Информацию об этом он опубликовал на своей станице в Facebook.

«Сейчас оказалось, что вышел из дома и пропал мой бывший водитель Михаил Абзианидзе. Дома его ждут жена-украинка и дочь, а также не выходит на связь мой друг, полковник грузинской армии и активный участник войны на востоке, инструктор украинской Нацгвардии Давид Макишвили», — написал Саакашвили. По его словам, в правоохранительных органах (в том числе — в СБУ) сообщили, что ничего не знают о местонахождении пропавших.

Ранее Саакашвили представил «план спасения Украины за 70 дней». Среди мер, которые помогут стране преодолеть кризис, значатся закон об импичменте, ограничения деятельности олигархов и право граждан на вооруженную защиту.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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