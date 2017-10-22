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22 октября 2017
19:30  22 октября 2017 0

Саакашвили в Киеве призвал расформировать Нацгвардию и СБУ

Штурм Верховной Рады раненые силовики, штурм верховной рады
Украинский парламент регулярно становится местом жесткого противостояния власти и оппозиции (фото из архива)Фото: Facebook Олександра Рудоманова

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, выступая на митинге возле Верховной рады, призвал расформировать Национальную гвардию и ликвидировать Службу безопасности страны (СБУ).

«Это не Национальная гвардия, это барыжная гвардия, которая создана для того, чтобы защищать главного барыгу от собственного народа. Нацгвардию нужно закрыть», — заявил Саакашвили. При этом, по его словам, из бюджета на подразделения Национальной гвардии выделяется в 2,5 раза больше средств, чем на армию, сообщает RT. Высвободившиеся же деньги следует направить на более полезные для украинцев цели.

Что касается СБУ, то, по мнению политика, после упразднения ведомства Украине следует с нуля создавать «эффективную службу разведки».

Как уже сообщало «URA.RU», так называемый майдан реформ проходит в Киеве с утра 22 октября. Число ведомств, подлежащих, по мнению Михаила Саакашвили, ликвидации, не исчерпывается СБУ и Нацгвардией.

Алексей Шумов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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