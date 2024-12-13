В Курской области уничтожили 200 бойцов ВСУ и британские танки Challenger

За последние сутки на Курском направлении ВС РФ ликвидировали более 200 украинских военнослужащих и три танка, два из которых — британские Challenger. Об этом сообщает Минобороны России.
«Потери украинских войск на курском направлении за сутки составили более 200 человек, уничтожены три танка», — передает Минобороны. Там добавили, что в ходе атак российских войск также были уничтожены два британских танка Challenger.
Ранее ведомство сообщило, что за прошедшую неделю потери ВСУ составили 12 090 человек. В указанный период ВС РФ осуществили 15 интенсивных атак на инфраструктуру энергетики, а также на аэродромы, склады боеприпасов и позиции украинских военных.
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