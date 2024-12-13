В Курской области уничтожили 200 бойцов ВСУ и британские танки Challenger

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Российские бойцы уничтожили три танка за сутки в Курской области
Российские бойцы уничтожили три танка за сутки в Курской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За последние сутки на Курском направлении ВС РФ ликвидировали более 200 украинских военнослужащих и три танка, два из которых — британские Challenger. Об этом сообщает Минобороны России.

«Потери украинских войск на курском направлении за сутки составили более 200 человек, уничтожены три танка», — передает Минобороны. Там добавили, что в ходе атак российских войск также были уничтожены два британских танка Challenger.

Ранее ведомство сообщило, что за прошедшую неделю потери ВСУ составили 12 090 человек. В указанный период ВС РФ осуществили 15 интенсивных атак на инфраструктуру энергетики, а также на аэродромы, склады боеприпасов и позиции украинских военных.

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За последние сутки на Курском направлении ВС РФ ликвидировали более 200 украинских военнослужащих и три танка, два из которых — британские Challenger. Об этом сообщает Минобороны России. «Потери украинских войск на курском направлении за сутки составили более 200 человек, уничтожены три танка», — передает Минобороны. Там добавили, что в ходе атак российских войск также были уничтожены два британских танка Challenger. Ранее ведомство сообщило, что за прошедшую неделю потери ВСУ составили 12 090 человек. В указанный период ВС РФ осуществили 15 интенсивных атак на инфраструктуру энергетики, а также на аэродромы, склады боеприпасов и позиции украинских военных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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