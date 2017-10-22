Саакашвили собрал протестующих украинцев на «майдан реформ»

Участники протеста в Киеве 22 октября собрались возле здания Верховной рады на «майдан реформ», организованный бывший губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили.
Политик в эти выходные уже успел сделать несколько громких заявлений, выступая перед своими сторонниками. Он обвинил президента Петра Порошенко и Нацгвардию в похищении нескольких своих соратников, а также рассказал о «Плане спасения Украины за 70 дней», пишет RT.
Саакашвили уверен, что нынешнему лидеру страны нужно объявить импичмент. После чего провести выборы народных депутатов, сняв с них неприкосновенность, а также запретить силовикам вмешиваться в бизнес.
Кроме этого, политик уверен, что в стране необходимо ликвидировать областные государственные администрации и часть контролирующих органов. Ряд экспертов считает, что акция протеста у Верховной рады Украины является реальным мятежом и попыткой силового свержения Порошенко.