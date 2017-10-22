{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Полконская тоже собирается в президенты. Свердловский минздрав реформируют после «Аритмии». Ельцин Центр отказал Собчак
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,51
Динамика за 2 недели
Евро 67,89
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 октября 2017
16:17  22 октября 2017 0

Саакашвили собрал протестующих украинцев на «майдан реформ»

Саакашвили Михаил, флаг украины, саакашвили михаил
Политик знает, как исправить ситуацию в странеФото: Wikipedia.org/Mstyslav Chernov

Участники протеста в Киеве 22 октября собрались возле здания Верховной рады на «майдан реформ», организованный бывший губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили.

Политик в эти выходные уже успел сделать несколько громких заявлений, выступая перед своими сторонниками. Он обвинил президента Петра Порошенко и Нацгвардию в похищении нескольких своих соратников, а также рассказал о «Плане спасения Украины за 70 дней», пишет RT.

Саакашвили уверен, что нынешнему лидеру страны нужно объявить импичмент. После чего провести выборы народных депутатов, сняв с них неприкосновенность, а также запретить силовикам вмешиваться в бизнес.

Кроме этого, политик уверен, что в стране необходимо ликвидировать областные государственные администрации и часть контролирующих органов. Ряд экспертов считает, что акция протеста у Верховной рады Украины является реальным мятежом и попыткой силового свержения Порошенко.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров