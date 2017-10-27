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27 октября 2017
26 октября 2017
02:20  27 октября 2017 0

Учитель сообщил, когда начнутся съемки фильма о Викторе Цое

Пресс-конференции в ТАСС, посвященная Неделе российского кино в Великобритании, с участием Алексея Учителя. Москва, учитель алексей
Режиссер планирует начать съемки картины весной следующего годаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский режиссер Алексей Учитель сообщил, что планирует начать съемки нового фильма о лидере группы «Кино» Викторе Цое весной следующего года.

«Мои планы, конечно, они есть. Весной я буду снимать более скромную картину, которую я задумал ещё давно. Фильм будет о Викторе Цое, связанный с близкими ему людьми, с его последним путешествием», — цитирует RT слова режиссера.

Напомним, что Фонд кино поддержит 35 проектов организаций кинематографии, не входящих в число компаний, которые лидируют в отечественном кинопроизводстве. В их число входит и фильм Учителя «Цой», передают Nation News.

Отметим, что картина Алексея Учителя «Матильда» вышла на российские экраны 26 октября. Накануне выхода фильма в российский прокат, Наталья Поклонская записала видеобращение к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке. В восьмиминутном видеоролике депутат возмущается, почему правоохранители «не слышат» людей, которые «заступаются за историческую правду, за веру и за государя Николая II».

Александр Черноскутов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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