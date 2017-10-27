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27 октября 2017
26 октября 2017
05:29  27 октября 2017 0

«От Максима там вообще ничего нет». Малахов усомнился в отцовстве Виторгана

Телеведущий заявил, что сын Платон внешне совсем не похож на своего отцаФОТО: скрин YouTube
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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Ведущий программы «Прямой эфир» Андрей Малахов удивил публику своим заявлением о сыне Ксении Собчак и Максима Виторгана. По словам телеведущего, Платон внешне совсем не похож на своего отца.

«Я видел их вместе. Это совершенно другая Ксения: как она держит этого малыша на руках. Честно скажу, пока она нас не слышит: мне кажется, от Максима там вообще ничего нет. Это вылитая Ксения Собчак», — заявил телеведущий.

Об этом Малахов заявил в новом выпуске программы «Прямой Эфир», где главной героиней стала Ксения Собчак. На протяжении телепередачи обсуждались не только предвыборные планы журналистки, но и ее личная жизнь, пишет «Дни.ру».

Ксения Собчак заявила о том, что собирается баллотироваться на пост президента России в 2018 году. Причину такого решения журналистка объяснила желанием заменить графу «против всех» в избирательных бюллетенях. Также стало известно, что медиаменеджер Игорь Малашенко возглавит избирательный штаб Собчак. Телеведущая приняла такое решение после оскорблений со стороны его гражданской жены — Божены Рынски.

Александр Черноскутов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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