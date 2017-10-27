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27 октября 2017
20:10  27 октября 2017 0

Поклонская ответила Собчак на планы провести «независимый» референдум в Крыму

Приём населения Натальей Поклонской. Екатеринбург, поклонская наталья
Депутат вспомнила о словах ПутинаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская отвергла инициативу Ксении Собчак, предложившей провести в Крыму еще один референдум о независимости.

Экс-прокурор Крыма напомнила о словах президента Владимира Путина, отмечавшего ранее, что статус полуострова и Севастополя не обсуждается. «Наш президент Владимир Владимирович Путин сказал, что статус Крыма и Севастополя не обсуждается. И точка», — прокомментировала Поклонская РИА «Новости».

Не оставили без внимания предложение Собчак и в Госдуме. Зампредседателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек считает, что заявление о повторном референдуме — «жалкие оправдания проигравшего».

«Крымский референдум не подразумевает реванша, это был турнир на выбывание — выбыла Украина, — сказал депутат RT. — Повторный референдум на самом деле Западу не нужен, они хотят через Ксению Собчак публично унизить нашу страну как неспособную на геополитические действия».

Ксения Собчак, заявившая о своих президентских амбициях, считает присоединение Крыма к России незаконным. Встречаясь со своими сторонниками в Екатеринбурге, телеведущая предложила провести на полуострове новый референдум, который станет «независимым». «URA.RU» провело онлайн-трансляцию выступления Собчак в уральской столице.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.Ru»
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