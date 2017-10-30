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30 октября 2017
29 октября 2017
02:12  30 октября 2017 0

Сын Хрущева заявил, что Россия никогда не сравнится своей мощью с США

Эмигрировавший ученый не раз выступал с политическими заявлениямиФото: Wikimedia Commons

Сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей рассказал о прошлых и будущих отношениях России и США. На своей лекции в Национальном музее атомных испытаний в Лас-Вегасе ученый заявил, что и Россия, и СССР существенно уступают по мощи Соединенным Штатам.

«СССР и рядом не стоял с западными конкурентами», — приводит цитату Хрущева RT. При этом сын известного политика подчеркнул, что советское руководство об этом знало, но решило «не показывать свои страхи и слабости». Также ученый призвал Россию и Америку к сотрудничеству, заметив, что позиция «мировой полиции» не приведет страны ни к чему хорошему.

Как ранее сообщало «URA.RU», Сергей Хрущев выступил в защиту своего отца при обсуждении крымского вопроса. Ученый заявил, что решение бывшего генсека ЦК КПСС передать Крым Украине не носило политический характер. Россияне негативно отреагировали на заявление эмигрировавшего в Штаты Хрущева-младшего, обвинив его во лжи и неосведомленности.

Наталья Полетавкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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