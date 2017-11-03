Правительство готовит ответ Путину по налоговой реформе

До конца года правительство представит президенту Владимиру Путин доклад по итогам обсуждения налоговой реформы в стране.
Годом ранее глава государства поручил кабмину в 2017 году определиться с контурами налоговой системы на следующий электоральный цикл и принять все необходимые законы в 2018 году.
Пока, по сведениям газеты «Ведомости», итоговых решений по отстройке налоговой системы в правительстве нет. Таким решением может стать сохранение действующей системы. Путину доложат, что бизнесу и экономике хорошо и так. Отметим, что три года назад президент уже объявлял четырехлетний мораторий на рост налоговой нагрузки, который неоднократно нарушался.
В кабмине активно обсуждался единственный вариант реформы, предполагающий снижение страховых взносов и повышение НДС до 22%, однако идея встретила активное сопротивление социального блока. Также, возможно, в докладе укажут на необходимость снижения нагрузки на труд, повысив взамен косвенные налоги.