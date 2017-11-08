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08 ноября 2017
07 ноября 2017
00:59  08 ноября 2017 0

В Минэкономразвития спрогнозировали масштабное сокращение рынка труда

Клипарт. Административные здания. Москва, минэконом, министерство экономического развития РФ
Замглавы Минэкономразвития предрек скорое масштабное сокращение рынка трудаФото: Антон Белицкий © URA.RU

Ежегодно российский рынок труда по демографическим причинам будут покидать сотни тысяч тысяч человек. С таким заявлением во вторник, 7 ноября, выступил замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев.

«С этого года у нас начинается, в силу демографических условий, масштабное сокращение людей трудоспособного возраста — с рынка труда будет уходить в год по 400-600 тысяч человек», — рассказал в интервью РИА «Новости» Фомичев.

Тем не менее, такое явление не станет постоянным. Через какое-то время, по его словам, на российском рынке труда снова появится положительный тренд по этому показателю, и к тому моменту на нем появится новые рабочие места в новых секторах.

Сокращений в первую очередь стоит ожидать среди водителей автомобилей, на смену которым в будущем, к примеру, придут операторы сложных логистических систем.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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