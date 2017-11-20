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20 ноября 2017
18:49  20 ноября 2017 0

Малахов предложил телезрителям выбрать имя его сыну

Андрей Малахов, малахов андрей
Малахов откроет голосование на «России-1»Фото: личная страница Андрея Малахова в Instagram

Андрей Малахов впервые стал отцом — жена Наталья Шкулева родила ему сына. Выбор имени для ребенка телеведущий предоставляет зрителям с помощью голосования на канале «Россия-1».

Сначала имя долгожданному первенцу родители собирались дать после того, как немного проявится характер ребенка. Однако Малахов решил преподнести сюрприз телезрителям. Как сообщают «Вести.Ru», он предложил всем желающим проголосовать за имя, которое может быть дано его первенцу, в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» 20 ноября, в 18:00.

Ребенок появился на свет 16 ноября в подмосковном клиническом госпитале «Лапино». Об этом сообщил журнал StarHit, главным редактором которого является телеведущий. Вес новорождённого составил 4020 кг, рост — 54 см.

Ксения Томашова
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