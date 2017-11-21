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21 ноября 2017
20 ноября 2017
07:55  21 ноября 2017 0

В российских СИЗО появятся телевизоры и холодильники

Астахов Павел. Дополнительно. Челябинск., сизо, зона, колония, тюрьма, мальчик
СИЗО хотят сделать более комфортным для сидельцевФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Поменять правила внутреннего распорядка следственных изоляторов (СИЗО)предлагают в Минюсте. В частности, в камерах предлагается в обязательном порядке установить холодильники, телевизоры, а также вентиляторы.

Проект приказа, регулирующего правила внутреннего распорядка СИЗО, опубликован на портале проектов нормативно правовых актов. Пока бытовая техника, отмечают в Минюсте, является в тюремных камерах редкостью, телевизор или холодильник устанавливают лишь «при наличии возможности», пишет телеканал 360.

Проект также предусматривает введение дополнительных длительных свиданий осужденных с ребенком за пределами исправительного учреждения на территории муниципального образования, где расположен СИЗО.

Как говорят авторы документа, эти изменения разработаны в связи с обращением председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко по поводу обеспечения гуманных условий содержания заключенных, пишет портал Life.ru.

Нина Калинина
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