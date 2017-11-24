15:26 24 ноября 2017 0

Сериал «Сваты» могут запретить на Украине из-за участия в нем российского актера Федора Добронравова Кадр из фильма «Сваты»

Все фильмы всегда находятся в политической плоскости, поэтому даже сериал «Сваты» при желании можно назвать орудием пропаганды. Такое мнение «URA.RU» в пятницу, 24 ноября, высказал кинокритик, ведущий youtube-канала BadComedian Евгений Баженов, комментируя резонансное заявление украинского комика Владимира Зеленского.

Ранее актер Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором раскритиковал Службу безопасности Украины из-за возможного запрета показа сериала «Сваты» на территории страны. Артист опубликовал видеоролик с названием «Накипело!» на своей странице в Facebook. Как стало известно, из-за участия российского актера Федора Добронравова данный сериал может не получить прокатное удостоверение от Госкино. Ранее Добронравову СБУ запретила въезд на Украину из-за незаконного, по мнению киевских властей, посещения Крыма.

«Фильмы — это всегда политика. И даже „Сваты“ — это тоже политика. Любое государство само решает, что надо показывать, а что — нет. Хотя, мне кажется, что запрет „Сватов“ — это какое-то очень странное решение», — отметил Баженов.

В то же время критик подчеркнул, что крамолу можно обнаружить везде: «При желании даже в „Смешариках“ могут усмотреть и гей-пропаганду, и какие-то политические призывы».