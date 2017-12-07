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07 декабря 2017
18:38  07 декабря 2017 0

Водянова распродала на аукционе личные вещи Фриске

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Второй день. Санкт-Петербург, синдеева наталья, водянова наталья
Супермодель провела аукцион в интернетеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Фонд «Обнаженные сердца», основателем которого является модель Наталья Водянова, устроил аукцион по продаже вещей звезд через интернет. Часть лотов передали представители певицы Жанны Фриске, которая умерла летом 2015 года после продолжительной борьбы с опухолью мозга.

В числе личных вещей артистки были платья французского дома мод Эрве Леру, туфли от Кристиана Лабутена и наряды одного из современных брендов США, передает телеканал 360. Вещи Фриске были проданы по очень демократичным ценам, которые не доходили и до пяти тысяч рублей.

Ранее фонд Водяновой подарил городу Югры детский развлекательный комплекс «Каравелла». Но власти решили его демонтировать из-за сильной изношенности конструкций.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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