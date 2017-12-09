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09 декабря 2017
20:11  09 декабря 2017 0

Депардье пришел в восторг от девушек из пансиона Минобороны. ФОТО

Открытая лицензия 07.07.2015. Жерар Депардье., депардье жерар
Актер признался, что всегда хотел учиться в подобном заведенииФото: Tom Lee/Flickr

Гражданин России Жерар Депардье был счастлив пообщаться с воспитанницами пансиона Министерства обороны РФ. На творческой встрече девушки танцевали ирландские танцы, а также пели песни Эдит Пиаф и Zaz на французском языке.

В свою очередь прославленный актер сообщил, что сам всегда хотел учиться в подобном заведении. «Я хочу поблагодарить вас за то, что я видел, потому что я в восторге. Когда я был маленький, мне не удалось поучиться в такой школе, как ваша, но я всегда этого хотел», — приводит его слова «Газета.ру»

Жерар Депардье посещает пансион Минобороны не в первый раз. В 2016 году воспитанницы выступали перед ним в стенах Госфильмофонда. На следующий день он заехал в гости к ученицам, отменив ради этого собственный творческий вечер в кинотеатре «Иллюзион».

Французский актер получил российское гражданство в 2013 году из-за того, что его перестали устраивать налоговые условия в родной стране. С тех пор он успел отсудить у россиянки более пятисот тысяч рублей и сняться в ряде творческих проектов, среди которых сериал «Зайцев + 1» («ТНТ»).

Фото: Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ

Иван Антонов
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