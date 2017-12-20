Названы главные задачи для будущего президента России

17:44 20 декабря 2017 0

Президент должен закрепить процессы, над которыми работал Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

Президентские выборы 2018 года станут своеобразным референдумом, на котором граждане выразят одобрение действий нынешнего лидера страны Владимира Путина. Об этом заявляют эксперты-политологи и предсказывают, над чем будет работать Путин в свою новую шестилетку.

Генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин напомнил, что на первый президентский срок Путин шел с повесткой не допустить дезинтеграции страны. На второй срок «перед ним стояла задача добиться стабильности экономической и политической», приводит ТАСС слова Данилина, а третий срок позиционировали, как «плацдарм для прорывного развития».

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов считает, что новый президентский срок Путин посвятит тому, чтобы сделать необратимыми те процессы, над которыми он работал: возвращение России статуса сверхдержавы, «завершение серьезных реформ во внутренней политике, в том числе искоренение такого явления, как коррупция».

Президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко заявил, что обязательным условием развития внутренней политики должна стать конкуренция среди представителей власти. «Обратите внимание, кто у нас самые успешные чиновники, — это люди, прошедшие через горнило конкурентных выборов, и чем больше будет таких людей, тем лучше», — сказал он.

18 декабря в России официально стартовала избирательная кампания. Самовыдвиженцы и кандидаты от партий начали процедуру выдвижения. О своем желании участвовать в выборах главы государства уже заявили 23 человека, включая действующего президента Владимира Путина.