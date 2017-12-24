Открыт секрет безопасной езды по льду

14:37 24 декабря 2017 1

Эксперты советуют водителям не разгоняться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Перечень рекомендаций для безопасной езды на автомобиле по льду и снегу составили российские автоэксперты. Советы включают в себя движение на пониженных передачах и с умеренной скоростью; при этом следует держать педаль газа в одном положении и не тормозить, чтобы избежать заносов.

Если дорога покрыта льдом или снегом, водителям следует трогаться со второй передачи — это не даст автомобилю забуксовать, отмечают «Известия». Если машина все-таки не смогла стронуться с места, специалисты советуют сбавить обороты, чтобы под колесами не образовывались лунки. А вот проезжать большой сугроб лучше с разгона. Также эксперты советуют чаще проветривать и прогревать салон автомобиля, чтобы избежать ледяной корки на стеклах.