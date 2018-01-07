05:46 07 января 2018 7

Анастасии Волочковой предложили обратиться к психологу Фото: Илья Московец © URA.RU

Российская журналистка и правозащитник Екатерина Гордон, выдвинувшая свою кандидатуру на выборы президента России, посоветовала Анастасии Волочковой обратиться к психологу. Телеведущую взволновал один из последних постов балерины в Instagram, в комментариях к которому телеведущая и предложила балерине помощь специалиста.

«Насть, короче… по твоим текстам я как психолог по первому обр… считаю своим долгом предложить помощь. Клянусь без негатива всякого. Это уже реально болезнь… какие майбахи, мои хорошие и я заслужила. Кому ты доказываешь?!!! Что за полная шизохрень?!!!!! Что с тобой?! Набери мне или напиши в вотсап. Я помогу. Иначе ты будешь бить лысая зонтиком в стекло бывшему как Бритни в лучшем случае… в стекло майбаху», — написала Гордон [орфография и пунктуация сохранена].

Сама балерина, к слову, пока не ответила на комментарий журналистки. А пост ее был адресован подписчикам и поклонникам. В очередном сообщении Анастасия Волочкова заявила, что она заслужила роскошную жизнь «неимоверным трудом», и теперь ей «можно все».