В России легализуют частные видеокамеры для фиксации нарушений на дорогах

Минтранс РФ просит Госдуму утвердить сложившуюся в стране практику и законодательно закрепить применение частных видеокамер для фиксации нарушений ПДД. Соответствующий законопроект уже рекомендован к рассмотрению комитетом по транспорту.
С принятием инициативы ведомства владельцы дорог получат право самостоятельно устанавливать видеокамеры для фиксации нарушений, пишет «Коммерсант». Изменение даст новые возможности Федеральному дорожному агентству (Росавтодор), госкомпании «Автодор», региональным и муниципальным властям.
На сегодняшний день частные видеокамеры стоят уже на многих дорогах Москвы и ряда регионов. Однако, как поясняет замминистра транспорта Сергей Аристов, де-юре такая возможность не закреплена. Как правило, оборудование функционирует на условиях государственно-частного партнерства, когда власти субъекта заключают с инвесторами договор, те устанавливают камеры и сдают их властям в аренду. С принятием закона необходимость в подобных сложных схемах отпадет.