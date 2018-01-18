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18 января 2018
Главные новости Москвы
09:40  18 января 2018 1

В России легализуют частные видеокамеры для фиксации нарушений на дорогах

Мороз. Зима.Село. Дорога. Клипарт. Челябинск, уфа, м5, самара, камеры, рампа, москва
Владельцы дорог смогут сами устанавливать камерыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Минтранс РФ просит Госдуму утвердить сложившуюся в стране практику и законодательно закрепить применение частных видеокамер для фиксации нарушений ПДД. Соответствующий законопроект уже рекомендован к рассмотрению комитетом по транспорту.

С принятием инициативы ведомства владельцы дорог получат право самостоятельно устанавливать видеокамеры для фиксации нарушений, пишет «Коммерсант». Изменение даст новые возможности Федеральному дорожному агентству (Росавтодор), госкомпании «Автодор», региональным и муниципальным властям.

На сегодняшний день частные видеокамеры стоят уже на многих дорогах Москвы и ряда регионов. Однако, как поясняет замминистра транспорта Сергей Аристов, де-юре такая возможность не закреплена. Как правило, оборудование функционирует на условиях государственно-частного партнерства, когда власти субъекта заключают с инвесторами договор, те устанавливают камеры и сдают их властям в аренду. С принятием закона необходимость в подобных сложных схемах отпадет.

Игорь Чукреев
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