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24 января 2018
16:56  24 января 2018 0

Назван самый продаваемый смартфон в мире

Старт продаж Apple IPhoneX в re:Store на Тверской, 27. Москва , смартфон, айфон, apple, iphone 10
На спрос повлияли доступный кредит и акция по обмену прежних моделей на новуюФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Apple завоевывает мир
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Самым продаваемым смартфоном в мире оказался флагман Apple — iPhoneX. К декабрю 2017 года корпорация достигла небывалых объемов продаж.

Об этом сообщает аналитическая компания Canalys со ссылкой на свое исследование. Популярность «десятой» модели обусловлена двумя причинами, сообщают аналитики. Во-первых, на телефон было просто оформить кредит. Во-вторых, компания запустила акцию, по которой можно было обменять старую модель на новую.

Официально Apple пока не раскрывает результат квартальных продаж, однако известно, что компания поставила на рынок 29 миллионов девайсов. Эксперт Бэн Стэнтон отметил, что Apple не только удовлетворила потребность аудитории в новом продукте, но и смогла повысить спрос на него, передает «Федеральное агентство новостей».

Иван Антонов
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