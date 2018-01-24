21:47 24 января 2018 1

Балерина требует от своего бывшего любовника 10 млн долларов Фото: Анастасия Волочкова, Instagram

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что готова простить своему бывшему любовнику Чермену Дзотову публикацию ее откровенных фотографий. Однако за это она требует с него 10 млн долларов.

«Пусть он все рассказывает в Следственном Комитете. В его деньгах я не нуждаюсь, а эти его извинения — они мне не нужны. Пусть заплатит мне 10 млн долларов, возьмет со своих друзей — я их потрачу на благотворительную деятельность. Вот такие извинения я приму», — цитирует Волочкову портал Life.ru.

Анастасия Волочкова также призналась, что давно перестала реагировать на злые комментарии в свой адрес. «Я живу с людьми, а не со слухами обо мне», — сказала она в интервью сайту «Подмосковье сегодня».