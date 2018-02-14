20:00 14 февраля 2018 2

Шура похвастался презентами от поклонников Фото: shuramedvedev, Instagram

Артист Шура на своей страничке в Instagram показал, как его поздравили с Днем святого Валентина поклонники. В ответ певец сделал трогательное признание.

Подарки от жителей Кургана Александр Медведев (настоящее имя Шуры) продемонстрировал в видеоролике. «Всех с праздником, с Днем всех влюбленных! У меня куча шаров, куча цветов и замечательный мишка из живых цветов. Я всех вас очень люблю и жду на концерте первого марта», — сказал на камеру артист. В другом посте Шура признался, что он «самый счастливый человек», благодаря теплу и заботе фанатов. «Мое сердце находится в клинике Илизарова и отдано медперсоналу и всем курганцам! Валентинки в студию!», — написал певец.

Напомним, Шура проходит реабилитацию в центре Илизарова после операции на тазобедренном суставе. В Кургане певец сочетает лечение со светской жизнью: например, на прошлой неделе он появился на концерте группы «Кавер Бум».