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15 февраля 2018
14 февраля 2018
20:00  14 февраля 2018 2

«Мое сердце — в клинике Илизарова». Певец Шура признался курганцам в любви

Шура похвастался презентами от поклонниковФото: shuramedvedev, Instagram

Артист Шура на своей страничке в Instagram показал, как его поздравили с Днем святого Валентина поклонники. В ответ певец сделал трогательное признание.

Подарки от жителей Кургана Александр Медведев (настоящее имя Шуры) продемонстрировал в видеоролике. «Всех с праздником, с Днем всех влюбленных! У меня куча шаров, куча цветов и замечательный мишка из живых цветов. Я всех вас очень люблю и жду на концерте первого марта», — сказал на камеру артист. В другом посте Шура признался, что он «самый счастливый человек», благодаря теплу и заботе фанатов. «Мое сердце находится в клинике Илизарова и отдано медперсоналу и всем курганцам! Валентинки в студию!», — написал певец.

Напомним, Шура проходит реабилитацию в центре Илизарова после операции на тазобедренном суставе. В Кургане певец сочетает лечение со светской жизнью: например, на прошлой неделе он появился на концерте группы «Кавер Бум».

Вера Чернышева
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